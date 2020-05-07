Salgında 'ikinci dalga'ya davetiye çıkarıyoruz

Prof. Dr. Şaban Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı bir değerlendirmede virüs salgınına karşı tedbirlerin gevşemsine dikkat çekerek, "İkinci dalgaya davetiye çıkarıyoruz" dedi.

"COVİD İÇİN İHTAR" başlıklı değerlendirmesinde Prof. Dr. Şaban Şimşek şöyle dedi: "İstanbulda Trafik (hemen hemen) Normale döndü!!!

1. Bu günlük hasta sayısı 2000’lerin üstünde seyredecek demektir! Çünkü virüs arabalarla taşınmaya başladı!!!

2. Allah’taN bu virüsün öldürücü etkisi HEP SÖYLEDİĞİM gibi azaldı ve ölümler ( yoğun bakımdaki hasta sayısı düştükçe) daha da azalacak

3. Ama maalesef düşük profilli, yaygın bir salgın olarak İKİNCİ DALGA’ ya davetiye çıkarıyoruz diye düşünüyorum.

İstanbul - Yeni Asya