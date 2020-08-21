Salgınla birlikte mülteciler konusu buharlaştı

İltica ve Göç Araştırma Merkezi (İGAM) Başkanı Metin Çorabatır Şubat ayında, Yunanistan sınırında yaşanan görüntülerin ardından salgının başlamasıyla birlikte kimsenin, mülteci sorununu gündeme getirmek istemediğini belirtti.

VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Çorabatır, “Pandemiyle birlikte mülteciler konusu birdenbire buharlaştı. Birçok sorunumuzu halının altına süpürdüğümüz gibi bu sorunu da görmüyoruz. Ne iktidar ne de muhalefet bu konunun konuşulmasını istiyor. Örneğin CHP’nin Kurultayı yapıldı. Açıklanan 13 maddelik beyannamede ben mültecilerle ilgili bir kelime göremedim. Hükümet kanadında da herhangi bir söylem yok. Medyada doğru düzgün bir haber ya da analiz yok. Sorunların büyümesine rağmen konu gündeme getirilmiyor. Endişe verici olan bu” dedi. Çorabatır, salgın sırasında mültecilerin geçinme, barınma, beslenme, eğitim gibi birçok konuda ciddî zorluklar yaşadığını vurguladı.