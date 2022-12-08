Samimiyetsiz politika ayağına dolaştı

Avrasya Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, başörtüsü meselesi ile ilgili “Erdoğan’ın konuya samimiyetsiz yaklaşımı ayağına dolaşmış gibi görünüyor” dedi.

Sümeyye Işıkçı - İstanbul

Avrasya Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz seçim gündemini Yeni Asya’ya değerlendirdi. Kemal Özkiraz, siyasi okumalarda büyük veri kaynaklarının Avrasya Araştırmanın araştırmaları olduğunu fakat sadece bu araştırmalardan değil diğer sektör kuruluşlarının da yayınladıkları bültenlerle kendi verilerini birleştirerek ya da karşılaştırarak bir gelecek öngörüsü çıkarmaya çalıştıklarıni söyledi. Özkiraz “Anketlerimizde yaklaşık 10 aydır çok küçük farklarla da olsa CHP birinci parti çıkıyor. Benzer sonuçları yayınlayan birkaç araştırma firması daha var. Ancak genel ortalamalara baktığımızda son 45 günde yapılan anketlerin ortalamasına göre AKP 31-33, CHP 27-29, İYİ PARTİ 12-14, HDP 9-11, MHP 6-8 aralığında görünüyor. İttifaklar bazında bakarsak Cumhur İttifakı 37-41 Altılı Millet İttifakı 42-46 aralığında HDP ve ittifak ortakları ise 12-14 aralığında görünüyor” dedi.

Umut odağı olacak

Özkiraz, Cumhur İttifakından kopan seçmen hakkında ve halkın 6’lı masaya bakışı hakkında şunları kaydetti: “MHP’den kopan seçmenler İYİ Parti’ye geçiyor. AKP’den kopan merkez seçmenler CHP ve DEVA Partisine daha mütedeyyin olanlar ise YRP, GELECEK ve SAADET Partisine gidiyor. Seçmen altılı masadan umutlu, ancak altılı masanın dikkat çekici hale gelmesi için adayın belli olması gerekiyor. Bence bunun için henüz erken, ama belirlendiğinde altılı masa daha fazla umut odağı olacaktır. Özellikle Cumhurbaşkanı adayının yanında parti liderlerinin Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yer alması tüm muhalefet partilerinin seçmenlerine ve örgütlerine ‘iktidar oluyoruz’ motivasyonu verecektir.” Kemal Özkiraz HDP’nin öncülüğünde kurulan ittifakın tablodaki yeri hakkında “Buna HDP karar verecek. Muhatapları açısından HDP’nin durumu belli. HDP seçmeninin oyları olmazsa olmaz. Ayrıca HDP seçimden sonra da kilit rolünü meclis aritmatiği sayesinde sürdürecek. HDP karar verecek derken bunu kast ediyorum. HDP barajı geçiyor, kimse de HDP’den iktidar olmasını beklemediğine göre HDP’nin kimseye ihtiyacı yok, ama hem iktidar hem muhalefet kazanmak için de, kazandıktan sonra yönetmek için de HDP’ye muhtaç” dedi.

Siyasi beceriksizliğinin bedelini halk ödüyor

İstiklal Caddesi’nde patlayan bombanın ardından oluşan atmosferi bu veya buna benzer terör eylemlerinin halktaki karşılığını değerlendiren Özkiraz konuya ilişkin şunları söyledi: “İstiklal patlamasından sonra yaşanan sürecin 7 haziran gibi bir duruma evrilmek için yapıldığı kanaatinde değilim. Yani savaş ve güvenlik politikalarına topyekün bir dönüş olacağını sanmıyorum. O saldırı sonrasında yapılan her şeyin AKP-HDP fotoğrafını gündemden düşürmek, unutturmak için yaşandığını düşünüyorum. AKP ve MHP’nin HDP ile ilgili bir hafta içinde 2 farklı söyleme girmesi de bununla alakalı. Önce HDP üzerinden Kürt seçmene bir ışık yaktılar ancak kendi seçmenlerinden büyük tepki aldılar. Kararsız seçmendeki ‘Muhalefet iyi de HDP meselesi olmasa’ düşüncesinin kırılmasını sağladılar ve muhalefetin bu konuda savunma pozisyonundan çıkmasını sağladılar. Erdoğan başörtüsü meselesini ortaya koyunca ‘Kılıçdaroğlu pas verdi golü atacağız’ demişti, ama bu tartışmanın getirdiği noktada anayasa için HDP ile fotoğraf verince kendi kalelerine 3 gol birden atmış oldu. Kötü forvetmiş. Erdoğan’ın konuya samimiyetsiz yaklaşımı ayağına dolaşmış gibi görünüyor. Sorun şu ki onun siyasi beceriksizliğinin bedelini halk ödüyor. O bu fotoğrafı unutturmak için daha da sertleşiyor ve güvenlik politikasına dönüş yapıyor.”

Halk iktidarın her şeyi oy için yaptığını düşünüyor

Kemal Özkiraz, Suriye’ye yapılan hava harekatı ve kara kuvvetlerinin olası sınır dışı operasyonlarına halkın bakış açısını ve bu tür olayların Cumhur İttifakı oylarına etkisi hakkında “Ben kara harekatının ya hiç olmayacağını ya da göstermelik yapılacağını düşünüyorum. Ama olur da büyürse halkın oylarına AKP açısından büyük bir etkisi olmaz. 7 Haziran’dan bu yana halk bu beklentileri zaten fazlasıyla satın aldı. Her şeyi oy için yaptığını düşünüyor. Bu bir devlet için o kadar kötü bir durum ki. Güvenlik ihtiyacınız ile ilgili alacağınız aksiyonlarda dahi kendi kamuoyunuzu ikna edemiyor olmak çok acı” ifadelerini kullandı.