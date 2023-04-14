Samimiyseniz seçimi beklemeyin

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuda işe alımlarda mülakatı kaldırma vaadine ilişkin konuştu.

Uğur, “Sözlü sınav uygulaması, Anayasanın 10’uncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırıdır. Devlet, vatandaşları arasında ve konu özelinde kamu personelleri arasında fırsat eşitliğini sağlamakla yükümlüdür. Siyasi iktidar, kamuda mülakatı kaldıracağı söyleminde samimi ise neden seçimleri beklemektedir. Uygulamaya Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nda sözlü sınavı kaldırarak başlayabilir” dedi. Tutulmayan sözlere millet niye itibar etsin?

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