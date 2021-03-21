Sanat, Marifet, İttifak Okulu'nun bugünkü misafiri Dr. Muhammed Örtlek

'Sanat, Marifet, İttifak Okulu Seminerleri'nde bugün Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Örtlek ile ''İslamofobi'' konusu ele alınacak. Program 21 Mart 2021 Pazar günü saat 14.00'de (Avrupa 12:00) canlı olarak yayınlanacaktır.

İSLAMOFOBİ Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Örtlek Risale TV - EuroNur TV - Yeni Asya TV

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