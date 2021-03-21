Sanat, Marifet, İttifak Okulu'nun bugünkü misafiri Dr. Muhammed Örtlek

21 Mart 2021, Pazar 13:25
'Sanat, Marifet, İttifak Okulu Seminerleri'nde bugün Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Örtlek ile ''İslamofobi'' konusu ele alınacak. Program 21 Mart 2021 Pazar günü saat 14.00'de (Avrupa 12:00) canlı olarak yayınlanacaktır.
İSLAMOFOBİ
Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Örtlek
Risale TV - EuroNur TV - Yeni Asya TV
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