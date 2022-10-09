Sanayi sektörüne ağır darbe

Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, döviz kurlarındaki yükselişin ve ekonomik durgunluk başta Limited Şirketler olmak üzere bütün sanayi ve ticaret sektörüne ağır darbe vurduğunu belirterek, “Şirketlere kriz döneminde yeterli yardım sağlanamamış. Ekonomideki küçülmenin önüne geçmek için gerekli önlemler alınmamıştır” dedi.

Tokdemir, Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından cevaplandırılmak üzere Meclis Başkanlığına sunduğu önergesinde şu soruları yöneltti: “Bu bağlamda; Seçim bölgem Hatay ilinde 2002-2021 yılları arasında kapanan şirket sayıların yıllık temelde durumu nedir? 2020 ve 2021 yıllarında Hatay ilinde kapanan şirketler sebebiyle Hatay ilinin ekonomik hacmi ne kadar küçülmüştür? Kapanan şirketlerin toplam ticaret büyüklüğü kaç Türk lirasıdır? 2020-2021 yıllarında kapanan şirketlerin Hatay ilinde kaybettirdiği üretim ne kadardır?” Ankara - Ahmet Terzi

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