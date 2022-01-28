'Sanayi tesislerine elektrik kısıtlaması yarın sona erecek'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacağını kaydetti.

Dönmez, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, sanayi tesislerine doğal gazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyurdu. Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirten Dönmez, "Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. AA

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