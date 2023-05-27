TÜRKİYE, YARIN TARİHİNİN EN ÖNEMLİ SEÇİMLERİNDEN BİRİNİ YAPACAK. LİDERLER VATANDAŞA SANDIĞA GİTMELERİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.

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Sandığa gitmeyen kalmasın

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçmene sandığa gitmesi için çağrı yaptı.

Adalet için karar ver Türkiye

Seçim kampanyasına Manisa, Kütahya ve Uşak’ta devam eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gittiği il ve ilçelerde yaptığı konuşmalarında, “Bu topraklara adalet gelecek, demokrasi gelecek, bereket gelecek. 13 Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde çiftçimiz de, esnafımız da, tüccarımız da üretecek, kazanacak” diye konuştu.

Uysal, “Memlekette adalet bitti, bereketi gitti! Bakın, bu ülkede tek bir gencimiz dahi ‘anamın babamın dişinden tırnağından arttırdığı ile okudum, emek verdim, alın teri döktüm. Kamunun sınavlarında başarılı oldum. Benim hakkımı ne şah ne padişah ne de ‘Reis’ yiyebilir” diyorsa ve hakkını alıyorsa o gün bu ülkede adalet işliyor demektir. 28 Mayıs’ta adalet için de karar ver Türkiye” dedi.

İstanbul - Recep Bozdağ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV’de “Liderler FOX’ta” programına katıldı. Akşener; Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 5 yıl daha sürmesi durumunda ülkede nefes almanın bile izne tabi olacağını söyledi.

Akşener, şunları söyledi: “Hukuk, adalet, yargının bağımsızlığı gibi konuların eğer kamil bir demokrasinin uygulanması isteniyorsa, bir kesim bunu arzu ediyor. Bu arkadaşlarımız bunu istiyorsa çocukları için gitmeleri gerekiyor. İki, gençlerin gitmesi gerekiyor, gitmeyen gençler varsa. O gençler bu ülkede nefes alamayacaklar. Bir daha biz parlamenter sisteme geçişe dair bir konuşma yapamayacağız.”

Bunların artık bitmesi gerekiyor

“AK Parti’yi, Erdoğan’ı seven insanların daha fazla gidip sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermeleri gerekiyor” diyen Akşener, “Çünkü son seçim, Erdoğan bir daha aday olamayacak. Partisinde de damatları dışında yerini tutacak kimse yok. Öfkelerin çatıştığı, rövanşların havada uçuştuğu bir Türkiye’den bıktık. Bitmeyen bir rövanş, bitmeyen bir öfke, bitmeyen bir huzursuzluk. Bunların artık bitmesi gerekiyor. Bunu hep beraber sandığa giderek yapmalıyız. Ben samimiyetle Kılıçdaroğlu’nun hak yemeyeceğine, harama, kul hakkına el uzatmayacağına, terör örgütleriyle yan yana gelmeyeceğine inanıyorum” dedi.

Çok önemli bir vatandaşlık görevi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Kağıthane’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Babacan, “14 Mayıs sonuçları, bizim için asla ve asla umutsuzluğa sebep olmadı. Tam tersine, bizim için bir muhasebe vesilesi oldu. Nerede eksik yaptık? Neyi anlatmadık, anlatamadık? Acaba çalmadığımız kapılar, ulaşamadığımız insanlar mı kaldı? Vatandaşlarımızın duygu dünyasında olup da bizim anlamadığımız konular mı vardı? Dolayısıyla 14 Mayıs’tan hemen sonra bunun çok hızlı bir muhasebesini yaptık. Önce teşhis ettik nedir sorun diye ve derhal çalışmaya başladık. Karşımızda yalan üreten bir propaganda makinesi varken doğruları iyi anlatmamız gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor. Sandığa gitmeyen vatandaşımızın da kalmaması gerekiyor. Bu, çok önemli bir vatandaşlık görevi ama aynı zamanda bizim çocuklarımıza, torunlarımıza bir borcumuz” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka