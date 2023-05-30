Sandığa gitmeyenler arttı

Seçim sonuçlarına göre İstanbul’da 1 milyon 391 bin 457 seçmen sandığa gitmedi.

İstanbul İl Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu çerçevesinde kesin olmayan sonuçlarını ilan etti. Sonuçlara göre, İstanbul’da 1 milyon 391 bin 457 seçmen sandığa gitmedi. Haber Global’de yer alan habere göre, seçim sonuçlarına ilişkin İstanbul’daki 39 ilçe seçim kurulundan gelen tutanaklar, İstanbul İl Seçim Müdürlüğü’nde birleştirilmesiyle birlikte kesin olmayan resmi sonuçlar açıklandı. Tutanaklara göre, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde İstanbul’da 30 bin 849 sandıkta, 11 milyon 375 bin 616 seçmen yer aldı.

94 bin oy geçersiz

Bu seçmenlerden 9 milyon 984 bin 159’u oy kullandı. Yine bu rakamlara göre, ikinci turda 1 milyon 391 bin 457 kişinin sandığa gitmediği ve ilk tura göre seçime katılımın düştüğü görüldü. İkinci turda, itiraz edilen 8 bin 790 oy ile birlikte toplam 9 milyon 889 bin 852 oy geçerli sayılırken; 94 bin 307 oy geçersiz sayıldı. İkinci turda, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu toplam 5 milyon 121 bin 194, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise 4 milyon 768 bin 658 oy aldı. İstanbul’da en fazla seçmenin kayıtlı olduğu Esenyurt’ta 643 bin 878 seçmenden, 547 bin 606’sı oy kullandı. Esenyurt’ta Kılıçdaroğlu 2 milyon 932 bin 89 oy, Erdoğan ise 2 milyon 494 bin 9 oy aldı.

14 Mayıs’ta 1 milyon 76 bin 295 kişi sandığa gitmemişti

14 Mayıs 2023’te yapılan ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde 11 milyon 367 bin 598 seçmenden 10 milyon 291 bin 303’ü oy kullanmış ve 1 milyon 76 bin 295 kişinin sandığa gitmediği hesaplanmıştı. 28 Mayıs’ta yapılan ikinci tura kıyaslandığında kayıtlı seçmen sayısının iki haftalık süre içinde 8 bin 18 çıktığı görüldü. Haber Merkezi