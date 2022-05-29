Sandık bir an önce gelmeli

Eskişehir Sivrihisar pazarında esnaf ve vatandaşlar, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’e artan fiyatlardan yakındı.

Bir emekli, “Artık tezgahlara bakıp bakıp doyuyoruz” derken; başka bir emekli “Bir paket çay bir günde 40 liradan 80 liraya çıktı. Emekli bunu nasıl alacak? Emekli aç, aç. Pazar çantam bomboş. Vatandaş ne yiyecek? Emekli tamamen aç! 1 liralık şey 20 lira oldu, 5 liralık şey 40, 50 lira oldu. 40 liralık çay bir günde 80 lira olur mu? Oluyor. Bu kadar olmaz ki. ” diye konuştu. Çakırözer, esnaf ziyaretlerinde yaptığı değerlendirmelerinde “Bu pahalılığın, bu zamların tek sorumlusu ülkeyi yönetemeyen bu beceriksiz Saray iktidarıdır. Artık bu kötü yönetimden kurtulmak için, ülkenin faydası için vatandaşın önüne bir an önce seçim sandığı getirilmelidir” dedi.

Eskişehir - Anka