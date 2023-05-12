Sandık gönüllüleri göreve hazır

Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun Yeni Asya’ya konuştu.

Ertim Orkun, Oy ve Ötesi Derneği’nin seçim çalışmaları hakkında “Hedefimiz her seçimde olduğu gibi seçim farkındalığı ile adil ve barışçı bir sürece destek olacak şekilde bilinçli, eğitimli müşahitler kazandırmak ve seçim gününün şeffaflığına katkı sağlamak” dedi.

Seçim günü görev alacak gönüllülerden sandık başında yasal zemine dayalı ve uzlaşmacı bir tavırla bulunmalarını rica ettiklerini kaydeden Orkun “Gönüllülerimiz gün boyunca sandıklarda, aldıkları eğitim sayesinde akışı gözlemliyor ve gerektiği durumlarda uyarılarını ifade ediyor, tutanakla tespit ediyor, hukuki takibi sağlamış oluyor. Kendilerine hem merkezi danışma hattımızdan, hem sahadaki gönüllü avukatlarımızla destek veriyoruz. Bu telefon hattı tüm yurttan ve her vatandaştan gelecek çağrılara açık. Dileyen herkes seçim günü 0850 760 2023 numarayı arayarak bilgi alabilir” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Sümeyye Işıkçı