Sandıklar 12 Nisan’da belli olacak

14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili olarak takvim işlemeye devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırlamış olduğu takvime göre bugün, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilerle seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi bitirilecek. 12 Nisan’da yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. 19 Nisan’da ise; seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak, siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek. Karar’ın haberine göre, YSK tarafından milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek. 27 Nisan’da da gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. Haber Merkezi *** Aday listeleri YSK’da 14 Mayıs seçimleri öncesi partiler YSK’ya milletvekili aday listelerini sundu. AKP’de iki bakan dışında kabinenin tamamı aday gösterildi. CHP’de 134 vekilin 64’ü, İYİ Parti’de 34 vekilin 25’i listeye alınmadı. Siyasi partiler 14 Mayıs milletvekili genel seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu’na milletvekili aday listelerini sundu. AKP, CHP ve İYİ Parti listelerinde milletvekilleri listelerinde yarıdan fazla değişim yaşandı. AKP’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hariç tüm kabine aday oldu. AKP döneminin eski bakanları, Sadullah Ergin ile Selma Aliye Kavaf ile DEVA Sözcüsü İdris Şahin ile DEVA Milletvekili Mustafa Yeneroğlu gibi isimler başta olmak üzere 20’ye yakın DEVA partili CHP listesinde yer aldı. DW Türkçe’nin haberine göre, Saadet Partisi’nden de parti sözcüsü Birol Aydın, genel başkan yardımcısı Bülent Kaya başta olmak üzere 20’yi aşkın isim listelerde yer aldı. Gelecek Partisi’nden de genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ Muğla’dan, Sema Silkin Ün Denizli’den, Selim Temurci İstanbul’dan olmak üzere 15’i aşkın isim de CHP’den aday oldu. Demokrat Parti’den de başta Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt olmak üzere bazı isimler listelerde yer aldı. Haber Merkezi

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