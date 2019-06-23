Sandıklar açılmaya devam ediyor: İmamoğlu 777. 581 oyla önde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine ilişkin sandıklar büyük oranda açıldı. Sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu seçimi yüzde 54.03'le kazandı.

İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı. Açılan sandıklara göre seçim sonuçları şöyle: Açılan sandık sayısı yüzde 99,37. Ekrem İmamoğlu yüzde 54,03, Binali Yıldırım yüzde 45,09 oy aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy sayısı 4,688,628. Rakibi Binali Yıldırım'ın aldığı oy sayısı ise 3,915,179. Anadolu Ajansı'nın İstanbul seçimlerine ait verilerini görmek için tıklayınız

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