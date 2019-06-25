Sandıktan herkese mesaj var

YILLARDIR DEVAM EDEN TEK TARAFLI PROPAGANDANIN VE OHAL’LE GELEN KORKU ORTAMININ ETKİSİNDEN KURTULMAYA BAŞLAYAN SEÇMENİN TALEBİ DEMOKRASİ, HUKUK, ADALET, BARIŞ, HUZUR.

İstismar siyasetine hayır

31 Mart’ta tecellî eden millî iradenin iktidar kanadınca reddine tepkisini 23 Haziran seçimindeki tercihiyle net bir şekilde ortaya koyan İstanbul seçmeni, saptırma ve karalamaya dayalı kara propagandalara itibar etmediğini ve istismar siyasetlerini onaylamadığını da göstermiş oldu.

Halkın talep ve beklentisi

Seçmen tek adam zihniyetine dayalı tekelci, ayrıştırıcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı söylem ve politikalara rızası olmadığını bildirirken, bütün siyasî aktörlere ve devlet kurumlarına “Demokrasi, hukuk, adalet, özgürlük, hizmet, barış ve huzur istiyoruz” mesajı verdi.