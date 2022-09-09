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9 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Sanık sayısı 13’e yükseldi

09 Eylül 2022, Cuma 18:50
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılanması süren 4 kişinin haricinde TCDD 1’inci Bolge Müdürlüğünde görev yapan 9 kamu görevlisi hakkında, ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Davada yargılanacak sanık sayısı 13’e yükseldi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek için hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7’si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi

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