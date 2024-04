Şanlıurfa 64. Bediüzzaman Mevlidine Davet

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri ve Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatı'nın Müellifi Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin 1960 yılında Urfa'da vefat etmesinden sonra her yıl yapılan Şanlıurfa Bediüzzaman Mevlidi bugün Hz. İbrahim’in (as) doğduğu makam ve Bediüzzaman'ın ilk defnedildiği yer olan Dergah Camiinde yatsı namazından sonra okunacak.

Okunma Sayısı: 119

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.