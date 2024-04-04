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4 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Şanlıurfa 64. Bediüzzaman Mevlidine Davet

04 Nisan 2024, Perşembe 13:46
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri ve Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatı'nın Müellifi Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin 1960 yılında Urfa'da vefat etmesinden sonra her yıl yapılan Şanlıurfa Bediüzzaman Mevlidi bugün Hz. İbrahim’in (as) doğduğu makam ve Bediüzzaman'ın ilk defnedildiği yer olan Dergah Camiinde yatsı namazından sonra okunacak.

Bediüzzaman ve Risale-i Nur eserleriyle ilgili makale, röportaj ve haberleri okumak için tıklayınız:

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, KEMALİZMİN MATERYALİST TEMELLERİNİ ÇÖKERTTİ
BÖYLE BİR KAHRAMANA KİMSE ''HAİN'' DİYEMEZ
Bediüzzaman bir âbidedir
Muharrem İnce haddini aştı
Muharrem İnce özür dilemeli
Prof. Ortaylı gibi ilim adamları daha hassas olmalı değil mi?
Aydınlar Said Nursî hakkında ne dedi?

***

Çin asıllı bir kızın Risale-i Nur'la gelen ihtida hikâyesi: 'Risale-i Nur, modern çağın yaralarına şifa sunuyor'
Eserleri hayatımızı etkilemeye devam ediyor
Risale-i Nur parlar
Risale-i Nur aile saadeti için de rehber
Aile için kurtuluş reçetesi
Ebedi hayat arkadaşlığı
Prof. Ortaylı gibi ilim adamları daha hassas olmalı değil mi?
Bediüzzaman’ın siyasete istikamet dersi

Prof. Dr. Şerif Mardin: Said Nursî’de dayatma yok, katılım ve müzakere var
Şerif Mardin’in Yeni Asya salonunda verdiği seminer
Risale-i Nur Kurtuluş Reçetesi
İnsanlık Risale-i Nur'a muhtaç
Risale-i Nur milyonların İmanını kurtardı
Hakikî ilim adamları Risale-i Nur’a sarılıyorlar

Etiketler: bediüzzaman, risalei nur, said nursi, şerif mardin
Okunma Sayısı: 119
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    Risale-i Nur Külliyatı

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