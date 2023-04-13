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13 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Şanlıurfa Bediüzzaman Mevlidi’ne davetlisiniz

13 Nisan 2023, Perşembe
BU YIL 16 NİSAN PAZAR GÜNÜ DERGAH CAMİİ’NDE DÜZENLENECEK OLAN ŞANLIURFA BEDİÜZZAMAN MEVLİDİ PROGRAMINA BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN SEVENLERİ DAVET EDİLDİ.

YENİ ASYA - ŞANLIURFA

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin 1960 yılında Urfa’da vefat etmesinden sonra her yıl düzenlenen Şanlıurfa Bediüzzaman Mevlidi bu yıl 16 Nisan Pazar günü, Hz. İbrahim’in (as) doğduğu makam ve Bediüzzaman Hazretlerinin ilk defnedildiği yer olan Dergâh Camiinde yatsı namazından sonra okunacak. Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin vefatının 63. yıldönümünde, dünyada ilk defa Bediüzzaman ismiyle kurulan Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı ve Yeni Asya Şanlıurfa temsilciği “Şanlıurfa Bediüzzaman Mevlidi” programına Bediüzzaman Hazretlerinin sevenleri davet edildi. Başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (asm) ve bütün peygamberler, sahabeler, evliyalar olmak üzere vefatının 63. yılı münasebetiyle Bediüzzaman Said Nursi ve manevi şehitlerimizin ruhlarına bağışlanmak üzere mevlid-i şerif ve hatim programı Şanlıurfalıların ev sahipliğinde 63 yıldır aralıksız devam ediyor.

Türkiye’nin dört bir yanından katılım

Şanlıurfalı Risale-i Nur Gönüllüleri tarafından organize edilen ve her Ramazan ayında Kadir gecesinden bir gece önce tertip edilen mevlide Bediüzzaman Hazretlerinin sevenleri, talebeleri ile Türkiye ve dünyanın dört bir yanından misafirler katılıyor. Ömrünün en son demlerini Urfa’da yaşayan Üstad Bediüzzaman, “Bütün Urfa halkına çoluk ve çocuğuna ve mezarda yatanlarına her sabah duâ ediyorum. Ve bütün Urfalılara selam ediyorum. Urfa taşıyla toprağıyla mübarektir. Ben çok hastayım onlar da bana duâ etsinler” demişti. Risale-i Nur Külliyatı adını verdiği 130 parçadan meydana gelen Kur’an tefsirlerinin müellifi, mütefekkir ve Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursi, Hicri 25 Ramazan 1379 (23 Mart 1960) yılında Şanlıurfa’da misafir bulunduğu İpek Palas Otelinin 27 nolu odasında 63 yıl önce Cenab-ı Hakkın rahmetine kavuşmuştu.

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