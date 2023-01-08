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8 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Şanlıurfa’da STK ziyaretleri sürüyor

08 Ocak 2023, Pazar 02:50
Ülkemizde değişim rüzgarları esmeye başladığı bir dönemde Urfa da bundan etkilenmeye başladı. Şanlıurfa Yeni Asya Gazetesi İl Temsilciliği ve Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı 6’lı Masa ziyaretlerinden sonra Sivil toplum ziyaretlerine başladı.

İlk STK ziyareti Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına yapıldı. Yeni seçilen Başkan Mehmet Doğan Yetim ziyaret edildi. Başkanlığı tebrik edilerek hayırlı hizmetlere vesile olması dileğiyle muvaffakiyetler dilenildi. Risale-i Nurdan derlenen Yeni Asya Neşriyattan çıkan Risale-i Nur’da Hazret-i Muhammed (asm) kitabı, Genel yayın yönetmenimiz Kazım Güleçyüz’ün yeni çıkan 15-20 Temmuz kitabı, Risale-i Nur Külliyatından Hürriyet Adalet Meşveret kitapları ile Yeni Asya gazetemiz ve dergilerimizden oluşan bir set hediye edildi.

İkinci Olarak Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının yeni Meclis Başkanı Serhat Karadağ makamında ziyaret edilip başarılı olması dileğiyle tebrik edildi. Ardından Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının yeni başkanı yardımcısı Mustafa Zahit makamında ziyaret edilip, tebrik edildi.

Yeni Asya’nın görüşleri aktarıldı

Yapılan görüşmelerde Risâle-i Nur’da, modern iktisat biliminin kavramları ve Bediüzzaman Said Nursi’nin Hürriyete Hitap’ta kullandığı terakki ve medeniyetin beş kapısı üzerinde duruldu.

Ziyarete, Şanlıurfa Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı başkanı Ahmet Zorlu, Yeni Asya Gazetesi Şanlıurfa İl Temsilcisi Said Yetim, Doç. Dr. Göksel Sezen, Araştırmacı Yazar Muhammed Yusuf Akbaş, Av. Muhammed Emir Yetim ve Av. Taha Yetim katıldı. Bu ziyaretlerde Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tanıtılırken, Üstadın ve Yeni Asya’nın görüşleri ifade edildi.

ŞANLIURFA - YENİ ASYA

 

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