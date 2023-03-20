Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücü 6 gündür aranıyor

Şanlıurfa'da sele kapılan tırın sürücüsü Emin Ergün'e ulaşılması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları 6 gündür yaklaşık 100 kişilik ekiple devam ediyor.

Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak gözden kaybolan tır ve sürücüsünün izine, yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü ile buluştuğu bölgede ulaştı.

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi buradaki çalışmalara yoğunlaşıyor.

Ekipler, baraj gölü kıyısından yaklaşık 30 metre açıkta olduğu tespit edilen tırı çıkarmak için iş makinelerinin desteğiyle bu alana dolgu yapıyor.

Sel nedeniyle baraj kıyısında oluşan balçık ve bulanık su çalışmaları güçleştiriyor.

Bölgede günlerdir devam eden şiddetli yağış nedeniyle baraja akan sel suları, tıra ulaşmak için barajda kepçelerle açılan koridoru doldurduğundan her gün yeniden aynı yol açılmak zorunda kalınıyor.

Bozova Kaymakamı Akın Oruç'un koordinasyonunda süren çalışmaları şoför Emin Ergün'ün (24) yakınları da umutla takip ediyor.

Ergün'ün dayısı Yusuf Ergün, 6 gündür arama çalışması yapan ekiplere teşekkür etti.

Kentte temizlik çalışmaları devam ediyor

Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi çevresindeki Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde çamur temizlik çalışmaları da yürütülüyor.

Çalışmalara askerler, korucular ve jandarma personeli de destek veriyor. Polis ve jandarmaya ait TOMA'lar ise yerlere su püskürterek temizlik çalışmalarına katkı sağlıyor.

Selden etkilenen bazı vatandaşlar da evlerindeki eşyaları dışarı çıkarıp temizlik yapıyor. Sel nedeniyle evlerin kapalı olan giderleri vidanjör yardımıyla açılıyor.

Su baskınına uğrayan bir AVM'den ise ekiplerin su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.