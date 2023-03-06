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6 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Şanlıurfa'da yıkılan binayla ilgili son durum?

06 Mart 2023, Pazartesi 10:11
Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen ve dün yıkılan binanın enkazında herhangi bir kişinin olmadığı belirlendi.

Arama kurtarma faaliyetleri yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından tamamlandı.

Binanın enkazını kaldırma işlemleri iş makinelerinin desteğiyle sürüyor.

CHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu binanın yıkılması sonucu bölgeden geçmekte olan bir kişi yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    6.3.2023 11:15:07

    Depremin olduğu illerimizde ve halen artçı sarsıntıların devam ettiği yerde bu tarz hasarlı binalar sanırım ciddi ve gerektiği gibi kontrolden geçmemiş.Öyle olsa bu yapının ykılması ve muhtemel bir can kaybı için tedbirlerin alnması gerekirdi. Çöken binanın çevresinde emniyet tedbirleri alınmadığını görüyoruz. Kısaca Ç.Şehircilik bakanlığı bazı rakamlar veriyor amma doğruluğu konusunda ciddi problemler var. Yine Ç.Şehircilik bakanlığı kendi bakanlığının geçmişinden bihaber. Çünkü daha önce ismi değişik olan o bakanlık bizlere artçı sarsıntılar olduğu ve tedbir olarak asla beton dökemezsiniz demiş,tebligatta bulunmuştur.

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