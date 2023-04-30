Şanlıurfa Valiliği: Tel Abyad’ta 2 Polis Memuru şehit oldu

Şanlıurfa Valiliği, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde 2 polis memurunun şehit olduğunu bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Tel Abyad bölgesi polis noktasında yapılan arama tarama çalışmalarında patlayıcı maddenin infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi: "PKK-PYD terör örgütünün ülkemiz genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemeler tespit edilmiş olup, olaya müdahale esnasında bu patlayıcı maddeler infilak etmiştir. Olay esnasında 2 polis memurumuz ile 1 yerel polis memuru şehit olmuştur. 4’ü yerel olmak üzere toplam 11 polis memuru hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı polislerimiz Akçakale Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." Osmaniyeli polis memuru Resul Barutçu'nun ailesine acı haber verildi Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında patlayıcı malzemelere müdahale ederken yaşanan patlamada şehit olan polis memuru Resul Barutçu'nun Osmaniye'deki babaevine acı haber ulaştı. Gebeli Mahallesi'nde yaşayan baba Remzi ile anne Döndü Barutçu'ya haberi emniyet yetkilileri, sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Ardından Belediye Başkanı Kadir Kara ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, evlerini ziyaret ettikleri aileye taziyelerini iletti, Barutçu çiftini teselli etmeye çalıştı. Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Resul Barutçu'nun cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi. Şanlıurfa Akçakale sorumluluk bölgesindeki Tel Abyad'da PKK-PYD terör örgütünün yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemelere müdahale esnasında patlayıcılar infilak etmiş ve olayda 2 polis memuru ile 1 yerel polis şehit olmuş, 11 polis memuru yaralanmıştı. AA

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