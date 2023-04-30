"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Şanlıurfa Valiliği: Tel Abyad’ta 2 Polis Memuru şehit oldu

30 Nisan 2023, Pazar 22:59
Şanlıurfa Valiliği, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde 2 polis memurunun şehit olduğunu bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Tel Abyad bölgesi polis noktasında yapılan arama tarama çalışmalarında patlayıcı maddenin infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"PKK-PYD terör örgütünün ülkemiz genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemeler tespit edilmiş olup, olaya müdahale esnasında bu patlayıcı maddeler infilak etmiştir. Olay esnasında 2 polis memurumuz ile 1 yerel polis memuru şehit olmuştur. 4’ü yerel olmak üzere toplam 11 polis memuru hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı polislerimiz Akçakale Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Osmaniyeli polis memuru Resul Barutçu'nun ailesine acı haber verildi

Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında patlayıcı malzemelere müdahale ederken yaşanan patlamada şehit olan polis memuru Resul Barutçu'nun Osmaniye'deki babaevine acı haber ulaştı.

Gebeli Mahallesi'nde yaşayan baba Remzi ile anne Döndü Barutçu'ya haberi emniyet yetkilileri, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

Ardından Belediye Başkanı Kadir Kara ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, evlerini ziyaret ettikleri aileye taziyelerini iletti, Barutçu çiftini teselli etmeye çalıştı.

Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Resul Barutçu'nun cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

Şanlıurfa Akçakale sorumluluk bölgesindeki Tel Abyad'da PKK-PYD terör örgütünün yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemelere müdahale esnasında patlayıcılar infilak etmiş ve olayda 2 polis memuru ile 1 yerel polis şehit olmuş, 11 polis memuru yaralanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 385
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan’da 72 saatlik yeni ateşkes kararı

    Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye

    Sinop’taki kazada 9 kişi yaralandı

    Şanlıurfa Valiliği: Tel Abyad’ta 2 Polis Memuru şehit oldu

    Milli paraşütçü Orkut Baysal, yamaç paraşütü kazasında vefat etti

    Kasaplar da ucuz et satmak istiyor

    Derbinin kazananı Beşiktaş oldu

    Şırnak'ta trafik kazası: 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

    2022-2023 yılı yükseköğretim istatistikleri kamuoyu ile paylaşıldı

    Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu, MİT tarafından etkisiz hale getirildi

    TEKNOFEST İstanbul'da 3. gün

    Malatya - Akçadağ'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    7 haneden 1’i faturasını ödeyemiyor

    Doğruyu söyle, şeffaf ol

    Türkiye kucaklaşacak

    Sudanlılar'dan barış ve istikrar çağrısı

    Seçime gidiyoruz, bayram gibi olsun

    Erdoğan’a seçim güvenliği çağrısı

    Kahramanmaraş'ın rengi değişen Yeşilgöz Gölü eski haline dönüyor

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Kemalist siyaseti uygulayan “siyasi müceddid” mi olurmuş!?
    M. Latif SALİHOĞLU

    1950’lerdeki siyasî ittifaklar
    Yeni Asya'dan Size

    Temsilcilerimiz toplanıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Nisan yağmurlarında bereket
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu nasıl iş?
    İlimdar Kaya

    İman ve Kur’an hizmetinde istihdam olanlar
    Genel

    Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Sudan’da 72 saatlik yeni ateşkes kararı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.