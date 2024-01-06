Şans oyunlarına zorlayan düzene dur diyoruz

KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Samsun Şube Başkanı Yılmaz Tuluk, şans oyunlarına getirilen vergi indirimine ilişkin açıklama yaptı.

Kumarı oynatan kazanır, peki ya teşvik eden?

Skandal

Tuluk, şunları söyledi: “Yeni yılda barınmaya, eğitime, ulaşıma, sağlığa, kısaca her şeye zam gelirken, şans oyunlarında yüzde 50’lik bir indirim yapılması, bizi yönetenlerin bize nasıl baktığını ve değer verdiğini göstermektedir. Ülkemizde resmi enflasyon yüzde 64,77 olarak belirlense de bağımsız kurumlar gerçeğin bu oranın iki katı olduğuna işaret ediyor. Çalışanların ve emeklilerin ücretleri ise TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyona göre belirleniyor. Dolayısıyla TÜİK’in eli ile emekçilerin maaşlarının yarısı elinden alınıyor. (...) Enflasyon oranları arasında açılan bu makas, ülkemizdeki kamu emekçileri ve emeklilerin cebinden çalınan geliri ifade ediyor. Samsun Büro Emekçileri Sendikası olarak, geleceğimiz olan çocuklarımızı, geçinemeyen emeklileri, kira, yol, yemek yardımı alamayan kamu emekçilerini zorla şans oyunlarına zorlayan bu düzene dur diyoruz.”

Samsun - Anka