Sansür kanunu AYM’de

CHP, ‘sansür yasası’nın ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunu düzenleyen 29. maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Başvuru dilekçesini teslim ettikten sonra AYM önünde açıklama yapan Engin Altay, şunları söyledi: “40 maddelik kanunun tümü ile ilgili tüm hukukçularımız çalışıyorlar. Biz şuna bakarız, Meclis ve Anayasa, ana muhalefet partisine buraya başvurma yetkisi vermiş. Biz burada, ‘Bunu AKP getirdi, hepsini götürelim’ değil, açarız tane tane bakarız, hangisinin Anayasa’ya aykırılığı varsa, bizim lehimize de olsa, AKP’nin aleyhine de olsa götürürüz. Böyle bakıyoruz. 29’u bugün niye götürdük? Bir farkındalık yaratmamız lazım, tehlikeye yüksek mahkemenin dikkatini çekmemiz lazım. Şimdi, kanunun bir kısmı nisanda yürürlüğe girecek, altyapı hazırlıkları ile meşguller. Hadi bizim dokunulmazlığımız var ama siz basın çalışanlarının ya da muhalefetin ya da vatandaşın sözü üzerinden, vatandaşı bu yasaya göre tutuklu yargılanmaları içeren bir hal olduğu için bu yasa ile insanlar kodese doldurulabilir, zindanlara atılabilir. Şimdiden kamuoyunun dikkatini çekmemiz lazım.”

Ankara - anka