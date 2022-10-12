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13 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Sansür kanununa siyah maskeyle tepki

12 Ekim 2022, Çarşamba 17:00
İnternet ve sosyal medya ile ilgili yeni yaptırımlar öngören dezenformasyon yasa teklifinin görüşülmesine TBMM Genel Kurulu’nda devam edildi.

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Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi gazeteciler, teklifi siyah maske takarak protesto etti. TGS üyeleri ayrıca, yasa görüşüldüğü sırada TBMM Genel Kurul Salonunu terk etti.

TGS’nin Twitter hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada, “Tüm itirazlara rağmen sansür yasasında ısrar edilmesini TBMM genel kurul salonundan çıkarak protesto ediyoruz! #SünsürYasasınaHayır” denildi. DW Türkçe’nin haberine göre, AKP’li milletvekilleri Genel Kurul’u terk ettiklerinden ötürü yeter sayısına ulaşılamadığı ve basın kartlarının iptalini düzenleyen 15’inci maddesinin kabul edilmesinin ardından Genel Kurul’un kapandığı bildirildi. Yasa teklifi, toplamda 40 maddeden oluşuyor. Kabul edilen 15’inci madde çerçevesinde, 195 sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 49’uncu maddesinde düzenlenen basın ahlak esaslarına aykırı davranışta bulunan gazetecilerin basın kartları da basın kartı komisyonu tarafından iptal edilebilecek.

Haber Merkezi

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