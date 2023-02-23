Sansür kurulu suç işliyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yayınladığı açıklamada, “Depremlerin ardından ihmalleri haberleştiren basın kuruluşları için iktidarın sansür aygıtı olarak RTÜK yine ceza yağdırmıştır. Cezalarla iktidara yaranacağını düşünen RTÜK başkanı ve yöneticileri bu tutumlarıyla yaşanan büyük deprem felaketini ve depremzedelerin ağır sorunlarını yok saymaktadır. Bu cezalar, genel seçimler yaklaşırken RTÜK’ün medya üzerinde nasıl bir baskı kuracağının da ipuçlarını vermektedir” ifadelerini kullandı.

Basın Konseyi de cezalara, “Sansür kurulu RTÜK, deprem bölgesinde halkın çilesini ekrana taşıyan televizyon kanallarını cezalandırarak gerçekleri gizlemeyi başaramayacak. Bu cezalarla halkın haber alma hakkını da depremzedenin haber olma hakkını da hiçe sayan RTÜK’ün cezacı üyeleri büyük bir suç işliyor. Onlar adına artık biz utanıyoruz, bu utançtan kurtulmak boynumuzun borcudur” sözleriyle tepki gösterdi. Ankara - Anka

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