‘Sansür yasası’ cezaevlerindeki gazeteci sayısını arttıracak

AKP ve MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ gerekçesiyle hazırladığı ‘sansür yasası’nın Meclis’ten geçmesi halinde haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında hayatımız kökten değişecek.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yöneticisi Banu Tuna, yasanın cezaevlerindeki gazeteci sayısını artıracağını söyledi. Diken’in haberine göre, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) yöneticisi Avukat Veysel Ok da iktidarın ‘beğenmediği’ haberleri paylaşanların ve hatta beğenenlerin yargılandığı günleri görebileceğimizi belirtti. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün hazırladığı 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye, 180 ülke içerisinde 149’uncu sırada. Endekste Türkiye 2005 yılında 98’inci sırada yer alıyordu. TGS’nin verilerine göre ise, Türkiye’de 36 gazeteci yazdıkları veya söyledikleri nedeniyle cezaevinde tutuluyor. Türkiye’de televizyonlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) eliyle cezalara boğulurken internet siteleri de erişim engelleriyle karşı karşıya. Öyle ki erişim engeliyle ilgili haberlere bile sansür geliyor. Böylesine bir tablo iktidara yetmemiş olacak ki seçimler öncesi ‘sansür yasası’ gündemde. Haber Merkezi

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