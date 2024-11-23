Sansür Yasası tutuklattı

Türkiye’de son bir yıl içinde ifade özgürlüğü ve basın davaları kapsamında birçok gazeteci, aktivist, siyasetçi ve sanatçıya hapis cezası verildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) 2023 ve 2024 yılları arasındaki verilerine göre, davalarda haber içerikleri, sosyal medya paylaşımları, sanat faaliyetleri ve siyasi söylemler suçlama konusu oldu. Gazeteciler genellikle ‘hakaret,’ ‘iftira’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlamalarıyla yargılandı. Siyasetçiler ve sanatçılar ise siyasi eleştiriler nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. Meydanlarda ekonomik krizi eleştirmek bile yargılanma nedeni oldu. Sansür Yasası’ndan başlatılan soruşturmalar ise gazeteciden siyasetçiye, aktivistten vatandaşa kadar herkes için ceza ve tutuklama aracına dönüştürüldü. Hukuken delil niteliği taşımayan pek çok haber, yazı, pankart, tweet ve habere açılan yüzlerce dava ifade özgürlüğünün ne kadar tehdit altında olduğunu gösterdi.

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