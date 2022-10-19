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19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Sansüre boyun eğmeyeceğiz

19 Ekim 2022, Çarşamba 00:05
Gazeteciler Cemiyeti, Resmi Gazete’de yayınlanan, kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak nitelendirilen kanunla ilgili açıklama yaptı.

Gazeteciler Cemiyeti’nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı: “Sansür Yasası yürürlükte. Ama unutulmasın, anayasal özgürlüklere aykırı hiçbir mevzuat bizi kamu yararı için doğruları söylemekten alıkoyamaz. Biz gazeteciler yılmayacağız, korkmayacağız, susmayacağız. Sansüre ve cezalara boyun eğmeyeceğiz. Susmak yok.” Öte yandan Medya Dayanışma Grubu adı altında dezenformasyon gerekçeli düzenlemeye “sansür yasası” diyen ve birlikte tepki gösteren meslek örgütleri, “Hakikat Komisyonu” oluşturulması, ortak hukuki ve söylem mücadelesi verilmesi gibi seçenekleri konuşuyor. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç de Anadolu’daki yerel medya kuruluşlarına yasaya ilişkin bilgi eksikliği olabileceğini belirterek, mutlaka yerel-ulusal meslek örgütlerince birlikte hareket edilmesine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi

 

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