Sansüre sessiz kalınmamalı

Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) başvurusu üzerine VOA Türkçe’nin internet üzerinden yayın yaptığı voaturkce.com’a Türkiye’de erişim engelleme kararı verdi.

Gazetecileri Koruma Komitesi Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret erişim engellerinin aşılabildiği, ancak bu nedenle yaşanan sansüre sessiz kalmanın doğru olmadığı görüşünde. VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Öğret, “Türkiye’de iktidarın en önem verdiği konulardan biri haber akışını kontrol etmek; hangi bilginin ne şekilde yayılacağı ve ne açıdan tartışılacağı üzerinde mutlak söz sahibi olmak. Yerel medyayı çok çeşitli ekonomik baskılar ve yargı tacizi ile elinden geldiğince geriletmeye, işlevsizleştirmeye çalışan iktidar, aynı amaçla yabancı medyayı da mümkün olduğunca erişilmez kılmaya çabalıyor. Erişim engellerini aşmak mümkün, hatta oldukça kolay ancak bilgiye erişim hakkının engellenmesi bu kadar kolay kabul edilmemeli. Sansürü aşabiliyoruz diye sansüre sessiz kalmayı doğru bulmuyorum. Türkiye’de sadece mahkemelerin değil haddinden fazla yetkili makamın elinde sansür araçları bulunuyor ve bu durumda hiçbir toplumsal yarar yok. Tek fayda iletişimi kendi istediği biçimde şekillendiren iktidar için mevcut” dedi.