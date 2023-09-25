Sansürü kabul etmiyoruz

60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, KHK ile görevlerinden çıkarılan iki memurun mücadelesinin anlatıldığı ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, yarışma seçkisinden çıkarıldı. Yapılan açıklamada, “Filmlerde suç unsuru arayan bu bakışı ve sansür yaptırımının normalleşmesini kabul etmiyoruz” denildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Portakal Film Festivali jürileri, yarışma seçkisinden çıkarılan ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeselin seçkiye geri alınmaması durumunda görevlerini yerine getirmeyeceklerini açıkladı. Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın yürüttükleri mücadeleyi anlatan ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, ‘filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği’ gerekçesiyle festivalden çıkarılmıştı. Jüri çekildi Jüriler, sosyal medyada yayınladıkları ortak açıklamayla belgeselin ani bir kararla yarışma programından çıkarılması karşısında ‘şaşırdıklarını’ ve ‘üzüldüklerini’ söyledi. ‘Filmlerde suç unsuru arayan bu bakışın ve sansürün kabul edilemeyeceği’ belirtilen açıklamada şunlar yazıldı: “Yıllardır süren Antalya Altın Portakal Film Festivali geniş bir mutabakatla topluma aittir. Demokratik ilkelerden, ifade özgürlüğünden ödün veremez. Bu bağlamda sanatçılar için güvenli bir alan olmaya devam etmesi yaşamsaldır. Jüri üyeleri olarak bizler de meslektaşlarımızla yan yana durmayı görev biliyoruz. Aşağıda imzası bulunan jüri üyeleri olarak, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ndeki görevimizi, ‘Kanun Hükmü’ filminin Belgesel Yarışma seçkisine geri alınmasıyla yerine getirebileceğimizi kamuoyuna duyururuz.” Bu arada, yönetmen Yönetmen Nejla Demirci ise, “Belgeselimiz henüz yapım aşamasındayken yapımı yasaklanmış ve bu sebeple yargıya başvurmuştuk. Nihayetinde AYM eserimi ifade özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdi ve tarafıma tazminat ödenmesine karar verildi” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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