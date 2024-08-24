Şapka dayatmasına kutlama yarışı!

KASTAMONU’DA VALİ, CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI VE AKP MİLLETVEKİLLERİ; “ŞAPKA VE KIYAFET İNKİLABI”NIN 99. YILINI KUTLADI.

Kastamonu’da Vali, CHP’li Belediye Başkanı ve AKP Milletvekilleri; “Şapka ve Kıyafet İnkilabı”nın 99. yılını kutladı. Yürüyüşle başlayan kutlamaya AKP Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekçi, CHP’li Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Vali Meftun Dallı ön sırada katıldı. Kastamonu Valiliğince gerçekleştirilen kortejde katılımcılar, Olukbaşı mevkisinden Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşün ardından anıta Vali Meftun Dallı ve Belediye Başkanı Hasan Baltacı tarafından çelenk konuldu. Vali Meftun Dallı, “Türkiye’de istiklal madalyası olan tek ilçe, İnebolu’dur. Kastamonu açısından son derece önemli bir gün.” dedi. Programa AKP Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ve vatandaşlar katıldı. “Şapka İnkılabı”nın yürürlüğe girdiği tarihlerde bu karara muhalefet eden çok sayıda kişi için idam kararı verilmişti. Kanunen takılması mecburi olan şapkayı artık kismenin takmaması, buna rağmen kutlama için iktidar ve muhalefetin yarışması dikkat çekti.

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