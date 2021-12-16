Saray kaç habere erişim engeli getirdi?

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’a, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde Cumhurbaşkanlığının yasak koyduğu haber sayısı ile mahkemelerin yasak koyduğu haber sayısı nasıl dağılmıştır?” diye sordu.

Anayasanın 28. maddesinde basın hür olduğunu, sansür edilemeyeceği, devletin basın ve haber alma hürriyetini temin edecek tedbirleri alacağının belirtilmesine rağmen bazı zamanlarda çeşitli haberlere mahkeme kararıyla çok hızlı bir şekilde yayın yasağı geldiğini söleyen Karaduman, Fuat Oktay’ın cevaplandırması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde şu soruları yöneltti: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde kaç habere ve kaç siteye erişim engeli getirilmiştir? Kaç gazete, internet sitesi kapatılmıştır, tüm bunların gerekçeleri nelerdir ve bunların muhatapları kimlerdir?” Ankara - Recep Gören

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