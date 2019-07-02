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2 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Saray ödeneğinin iki katını harcadı

02 Temmuz 2019, Salı 19:45
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2018 Yılı Genel Faaliyet Raporu’nu yayımladı

 Belediyelerdeki israf tartışmaları sürerken hükümetin yaptığı israf da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Saray’ın ödeneği 845 milyondan 1,6 milyara çıktı, devletin verdiği borç üstlenim taahhüdünde tutar 15,4 milyar dolara yükseldi. Hükümet, geçen yıl da israfta sınır tanımadı. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki toplam 762,7 milyar liralık başlangıç ödeneği aşılarak, yılsonunda 830,8 milyar liralık harcamaya ulaşıldı. Geçen yıl dernek, vakıf ve birliklere 818 milyon lira aktarıldı. Hane halkına transferler başlangıç ödeneğini aşarak, 51,8 milyar liraya yükseldi. Cumhurbaşkanlığı’nın başlangıç ödeneği 845,3 milyon liraydı. Yıl sonu gerçekleşmesi ise 1,6 milyar lira oldu. Diyanet de 7.7 milyar lira ödenek ayrılmış olmasına karşın 8.3 milyar liralık harcama yaptı. Cumhuriyet’in haberine göre, devletin Kamu Özel işbirliği (KÖİ) projeleri kapsamında verdiği borç üstlenim taahhüdü 15,4 milyar dolara çıktı. Devlet, geçen yıl da İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken kaynağın çok az bir bölümünü işsizlere verdi.

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