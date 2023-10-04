Saray ofislerine bir yılda 744.5 milyon TL harcandı

Sayıştay raporlarına göre; Cumhurbaşkanlığına bağlı dört ofisin harcamaları 744 milyon 410 bin 544 TL’ye ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kararnamesi ile Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi olmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na bağlı dört ofis kuruldu. Ofislerin özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olduğu bildirildi. Sayıştay’ın ofislerin 2022 yılındaki harcamalarına yönelik mali denetimleri ise dört ofisin toplam harcamasının fahiş boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. BirGün’ün haberine göre Cumhurbaşkanlığı’na bağlı dört ofisin toplam harcaması 744 milyon 410 bin 544 TL olurken toplam harcamanın ofislere göre dağılımı şöyle sıralandı: Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı: 424 milyon 522 bin 851 TL Finans Ofisi Başkanlığı: 71 milyon 73 bin 357 TL İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı: 79 milyon 655 bin 403 TL Yatırım Ofisi Başkanlığı: 169 milyon 158 bin 933 TL. Haber Merkezi

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