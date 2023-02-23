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Saraya Kızılay soruları

23 Şubat 2023, Perşembe 23:12
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a Kızılay hakkında sorular sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırmasıyla isteğiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde, Tanrıkulu, “Kızılay tarafından 2017 - 2022 yılları arasında yıllar bazında ihaleye doğrudan temin ya da ihale yoluyla alınan toplam deprem çadırı sayısı nedir? Kurumun depolarında 2023 yılı başı itibariyle bulunan toplam deprem çadırı sayısı nedir?” diye sordu.

Günlük toplam üretilen çadır sayısı kaç? 

Önergesinde, Kızılay’ın depolarında 2023 yılı başı itibariyle bulunan toplam deprem çadırı sayısını yönelten Tanrıkulu Oktay’dan, “2017 - 2022 yılları arasında yıllar bazında Kızılay tarafından deprem önlemleri için alınan malzeme envanteri nedir? Alınan malzemelerin türlerine göre dağılımı, miktarı ve alımı için ödenen para tutarı nedir? Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.’de günlük toplam üretilen çadır sayısı kaçtır? Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.’nin günlük üretim kapasitesi nedir? Kızılay’da çalışan personel sayısı unvanlarına ve görev yaptıkları illere göre dağılımı nedir? Son beş yılda Kızılay’a yıllar itibariyle toplam kaç personel alımı yapılmıştır? Bu alımlar hangi yolla yapılmıştır? Kızılay’ın son 5 yılda SGK ve ek ödemelerde dahil olmak üzere toplam personel maaş ödemeleri tutarı nedir? Kurum personelinin Kurum Başkanı dahil olmak üzere unvanlarına göre net maaşları nedir?” sorularının cevabını istedi.

ANKARA - AHMET TERZİ

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