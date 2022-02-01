Saraydan yönetilen adalet sistemi çöktü

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, saraydan yönetilen adalet sisteminin çöktüğünü ve dünyanın iktidarla dalga geçtiğini söyledi.

HDP Milletvekili Gergerlioğlu, AKP’nin Avrupa Birliği’ne (AB) birtakım mesajlar verdiğine işaret eden Gergerlioğlu, “Avrupa Konseyi Türkiye Raportörü geçen gün ne dedi biliyor musunuz? Adalet Bakanı’nın niye istifa ettiğini aslında açıklamış oldu! Sayın Amor dedi ki: ‘Ya biz Türkiye’nin halini biliyoruz, bir basın açıklaması düzenleyen anında gözaltına alınıp cezaevlerine atılıyor. Bize icraat gösterin kardeşim. Bize aşk mektupları gönderip durmayın’ dedi. Türkiye’de toplumun arasında nasıl rezil bir duruma düşmüşseniz aynı şekilde dünyada da aynı duruma düşmüşsünüz. Sizinle dalga geçiyorlar. Bu iktidar ile dalga geçiyorlar artık dünya” diye belirtti.

Yüzde 80’ine cevap vermedi

MA’nın haberine göre, adaletin saraydan yönetildiğini ifade eden Gergerlioğlu, “Bize gelen binlerce ihlali bu eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e bildirdik ama yaptığı veya yapabileceği hiçbir şeyi yoktu çünkü ipler onların elinde değil. Meclis’te Adalet Bakanı’na en çok soru soran milletvekiliyim. 2 bin 462 sorunun yüzde 80’ine cevap vermedi. Daha doğrusu veremedi, verebileceği tek bir cevap yoktu. Düşünebiliyor musunuz? Milletin vekili olan bir milletvekilinin sorularına bile cevap vermekten âciz bir bakan orada dursa ne durmasa ne. Hal bu arkadaşlar! Sen istifa etmişsin, etmemişsin ne anlamı var? Zaten Adalet Bakanlığı yapmıyordun ki zaten tepeden birileri yönetiyordu” diye kaydetti.

Bu fırsatı onlara vermeyelim

Cumhur İttifakını “Zulüm ittifakı” olarak değerlendiren Gergerlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yapının bir an evvel ülkenin başından gitmesi, bu ülkenin selâmete erişmesi için hepimizin gayret sarf etmesi lâzım. Bütün planları bizi yok etmek, parçalamak, imha etmek üzerine kuruldu. Başka türlü planlarını gerçekleştirme ihtimalleri yok. Sadece ve sadece bizim zafiyete uğramamız ile planlarını gerçekleştirebilecekler. Bu fırsatı onlara vermeyelim. Tüm yüreğim ile tüm samimiyim ile sizden bunu istiyorum çünkü bu toprakların daha bu Zulüm İttifakı’na tahammülü yoktur, bu ülkeyi tamamen bir uçuruma götüren, büyük bir kötülüğe götüren, adeta iç savaş ortamına götüren bu Cumhur Zulüm İttifakı’na karşı bu ülkenin hakkı, hukuku, adaleti, insan hakları ve barışı için mücadele vereceğiz.”

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Hukuk devleti vasfı ayaklar altında

Avukat Orhan Kemal Cengiz, Türkiye’de yargının genel durumunu Gazete Duvar’a anlattı.

Cengiz, “Olağan üstü bir keyfilik söz konusu. Bu davalarda sadece bu insanların hakları değil, Türkiye’nin bir hukuk devleti olma vasfı ayaklar altına alınıp çiğneniyor” ifadelerini kullandı. “Yargının durumunu tek bir fotoğraf karesi anlatıyor aslında” diyen Cengiz, şunları söyledi: “Geçenlerde, Sedef Kabaş ve Osman Kavala’yı tutuklayan hâkimin bir fotoğrafı yansıdı medyaya. Bu Sulh Ceza Hâkimi daha önce avukatmış; cübbe giyme töreninde eliyle bozkurt işareti yapıyor. İşte yargının fotoğrafı bu. Dünya görüşleri, siyasî ve dini aidiyetleri hukukçu kimliklerinin çok önüne geçmiş, militan bir yargı var bugün karşımızda. (...) Zihniyet böyle olunca, uluslar arası hukukun ne dediği, AİHM’nin ne karar verdiği falan hiçbir önem arz etmiyor.”

Haber Merkezi