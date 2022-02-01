"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

Saraydan yönetilen adalet sistemi çöktü

01 Şubat 2022, Salı
Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, saraydan yönetilen adalet sisteminin çöktüğünü ve dünyanın iktidarla dalga geçtiğini söyledi.

HDP Milletvekili Gergerlioğlu, AKP’nin Avrupa Birliği’ne (AB) birtakım mesajlar verdiğine işaret eden Gergerlioğlu, “Avrupa Konseyi Türkiye Raportörü geçen gün ne dedi biliyor musunuz? Adalet Bakanı’nın niye istifa ettiğini aslında açıklamış oldu! Sayın Amor dedi ki: ‘Ya biz Türkiye’nin halini biliyoruz, bir basın açıklaması düzenleyen anında gözaltına alınıp cezaevlerine atılıyor. Bize icraat gösterin kardeşim. Bize aşk mektupları gönderip durmayın’ dedi. Türkiye’de toplumun arasında nasıl rezil bir duruma düşmüşseniz aynı şekilde dünyada da aynı duruma düşmüşsünüz. Sizinle dalga geçiyorlar. Bu iktidar ile dalga geçiyorlar artık dünya” diye belirtti.  

Yüzde 80’ine cevap vermedi

MA’nın haberine göre, adaletin saraydan yönetildiğini ifade eden Gergerlioğlu, “Bize gelen binlerce ihlali bu eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e bildirdik ama yaptığı veya yapabileceği hiçbir şeyi yoktu çünkü ipler onların elinde değil. Meclis’te Adalet Bakanı’na en çok soru soran milletvekiliyim. 2 bin 462 sorunun yüzde 80’ine cevap vermedi. Daha doğrusu veremedi, verebileceği tek bir cevap yoktu. Düşünebiliyor musunuz? Milletin vekili olan bir milletvekilinin sorularına bile cevap vermekten âciz bir bakan orada dursa ne durmasa ne. Hal bu arkadaşlar! Sen istifa etmişsin, etmemişsin ne anlamı var? Zaten Adalet Bakanlığı yapmıyordun ki zaten tepeden birileri yönetiyordu” diye kaydetti. 

Bu fırsatı onlara vermeyelim

Cumhur İttifakını “Zulüm ittifakı” olarak değerlendiren Gergerlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yapının bir an evvel ülkenin başından gitmesi, bu ülkenin selâmete erişmesi için hepimizin gayret sarf etmesi lâzım. Bütün planları bizi yok etmek, parçalamak, imha etmek üzerine kuruldu. Başka türlü planlarını gerçekleştirme ihtimalleri yok. Sadece ve sadece bizim zafiyete uğramamız ile planlarını gerçekleştirebilecekler. Bu fırsatı onlara vermeyelim. Tüm yüreğim ile tüm samimiyim ile sizden bunu istiyorum çünkü bu toprakların daha bu Zulüm İttifakı’na tahammülü yoktur, bu ülkeyi tamamen bir uçuruma götüren, büyük bir kötülüğe götüren, adeta iç savaş ortamına götüren bu Cumhur Zulüm İttifakı’na karşı bu ülkenin hakkı, hukuku, adaleti, insan hakları ve barışı için mücadele vereceğiz.”

***

Hukuk devleti vasfı ayaklar altında

Avukat Orhan Kemal Cengiz,  Türkiye’de yargının genel durumunu Gazete Duvar’a anlattı.

Cengiz, “Olağan üstü bir keyfilik söz konusu. Bu davalarda sadece bu insanların hakları değil, Türkiye’nin bir hukuk devleti olma vasfı ayaklar altına alınıp çiğneniyor” ifadelerini kullandı. “Yargının durumunu tek bir fotoğraf karesi anlatıyor aslında” diyen Cengiz, şunları söyledi: “Geçenlerde, Sedef Kabaş ve Osman Kavala’yı tutuklayan hâkimin bir fotoğrafı yansıdı medyaya. Bu Sulh Ceza Hâkimi daha önce avukatmış; cübbe giyme töreninde eliyle bozkurt işareti yapıyor. İşte yargının fotoğrafı bu. Dünya görüşleri, siyasî ve dini aidiyetleri hukukçu kimliklerinin çok önüne geçmiş, militan bir yargı var bugün karşımızda. (...) Zihniyet böyle olunca, uluslar arası hukukun ne dediği, AİHM’nin ne karar verdiği falan hiçbir önem arz etmiyor.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocuklar çiçektir kirletmeyin - Bitsin bu kirli siyaset

    ‘Millet ittifakı’ yeni yıla da önde başladı

    Troller ifşa oldu

    Saraydan yönetilen adalet sistemi çöktü

    Beyaz Saray Sözcüsü: Rusya, Ukrayna'yı her an işgal edebilir

    Türkiye'de son 24 saatte 93261 vaka ve 182 ölüm gözlemlendi

    Isınmak için kıyafetlerini yakıyorlar...

    Metaverse çalışma hayatını değiştirecek

    Yoksulluk sınırı 13 bin 843 TL

    En düşük tarifede aylık elektrik tüketimi 210 kilovata çıkarıldı

    ABD donuyor

    Kuzey Marmara Otoyolu için kar cezası

    Ülkenin geldiği seviye!

    Zamlar ne zaman duracak?

    "Çin, yabancı gazetecilerin Doğu Türkistan haberi yapmasını engelliyor"

    İran: Viyana'da dikkate değer ilerleme kaydedildi

    BMGK, Ukrayna-Rusya krizini görüşecek

    Türkiye-Ermenistan arasındaki uçuşlar yeniden başlayacak

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Çocuktan al iniş haberini
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Çare Bediüzzaman modeli”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dinden soğuttuğun kadar yanarsın
    Osman ZENGİN

    Ankara’nın büyük uçak kazası
    Cevher İLHAN

    Türkiye “yolsuzluklar ülkesi” olmuş
    Ali FERŞADOĞLU

    Bol sevaplı mevsim: Üç Aylar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Allah’a tevekkül edene Allah kâfidir
    Faruk ÇAKIR

    Cevdet Said’in ardından
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.