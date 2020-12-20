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Saraylılara her şey serbest

20 Aralık 2020, Pazar 23:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna verdiği yemeğin görüntüleri büyük tepki topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna verdiği yemeğin görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Arapça müzik eşliğinde verilen ziyafet sofrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yemek yerken görülüyor. Ziyafette koronavirus tedbirlerine uyulmadığı, masalardaki sandalyeler arasında boşluk bırakılmaması da dikkat çekti.

Özkan: Herkes izlemeli

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kazımi için verilen onur yemeğinin videosunu paylaşarak şöyle eleştirdi: “Saraylılara her şey serbest. Bu görüntüyü kuru ekmeğe muhtaç edilen yurttaş, restoranlar kapandığı için işsiz kalan garson, mekânı kapatıldığı için kirasını ödeyemeyen esnaf, sahneye çıkamadığı için ekonomik güçlük yaşayan sanatçı, işsiz vatandaş kısaca herkes izlemeli.”

Millet aç, siz bunları yiyorsunuz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak Başbakanı Kazımi onuruna verdiği yemeğin görüntülerini, Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmayı hatırlatarak eleştirdi. Öztunç’un TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşması şöyle: “Hatırlatalım isterseniz, beyaz çay, ejder meyvesi, efuli (liçi meyvesi eşliğindeymiş) aloe vera (starex meyvesi eşliğinde), orman meyveli spesiyal, bahçe naneli limonata içermiş, pataşur içerisinde Çerkez tavuğu ‘neyse bu artık’, zencefilli somonlu suşi, tartolet içerisinde humus. Okuyamıyoruz bile yani söyleyemiyoruz bile neler olduğunu. Sarayda bunları yiyor. Ye babam ye, millet aç siz sarayda bunları yiyorsunuz.”

Halktan para isteyip şatafata devam

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Medyascope TV’de gazeteci Ruşen Çakır’ın programın gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz aylarda vatandaşa IBAN numarası göndererek para istendiğine vurgu Davutoğlu, “Kendi lükslerinden, israflarından, şatafatlarından tek bir milim geri adım atmadılar, ama halktan para toplama yoluna kadar gittiler” diye konuştu. İzlenen yanlış ekonomi politikalarıyla gelecek nesillerin borçlandırıldığını da dile getiren Davutoğlu, “Gelecek nesiller borçlandırıldı. Şimdi yapılması gereken önce müteahhitlerle anlaşmaların revize edilmesi, ardından da bütünüyle gözden geçirilmesi lâzım” ifadelerini kullandı.

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