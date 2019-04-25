Sarıgün’ün oğlu: Babam koruma amacıyla karakola götürüldü

Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün oğlu İsa Sarıgün, tehdit aldıklarını belirterek, “Babam koruma amaçlı karakolda tutuluyor” diye konuştu.

Artı Gerçek’in ulaştığı Osman Sarıgün’ün oğlu İsa Sarıgün, babasıyla henüz irtibat kuramadığını ifade ederek, “Sosyal medyadan çok tehdit geliyor. Babam koruma amacıyla karakola götürüldü. Kendisine ben de ulaşamıyorum” dedi. İsa Sarıgün, babası gibi kendisinin de kamyon şoförü olduğunu söyleyerek, “Olay günü ben İstanbul’daydım. Neler olduğunu bilmiyordum. Şu anda Ankara’ya dönüyorum, yoldayım. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz henüz. Kafamız çok karışık” diye konuştu.