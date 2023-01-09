Sarıkamış Şehitlerini 3 bin metrede andılar

Kars’ta Sarıkamış Harekatı’na katılan binlerce şehidi anmak için kar ve tipiye rağmen 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı’na tırmanış başlatan 63 dağcı, zirveye ulaştı.

İlçede gerçekleştirilen anma etkinlikleri kapsamında, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kars İl Temsilciliğinin ev sahipliğinde önceki gün 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı’na tırmanmaya başlayan dağcılar, 2 bin 700 rakımlı kamp alanında geceyi geçirdi. Dün sabah saatlerinde yeniden tırmanışa geçen dağcılar, yoğun sis, kar ve fırtınaya rağmen zirveye ulaştı. Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan dağcılar, şehitler için dua etti. AA

Okunma Sayısı: 244

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.