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8 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü: 32 kişi tedavi altına alındı

07 Ocak 2023, Cumartesi 22:00
Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü. Olayda yaralanan 32 kişi tedavi altına alındı.

Sarıkamış şehitleri anısına ilçedeki otelin salonunda gerçekleştirilen programda asma tavanın çökmesi sonucu bazı kişiler yıkıntının altında kalarak yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Olayda yaralanan 32 kişi, Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan 23'ü tedavilerinin adından taburcu edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

 

Bakan Kasapoğlu, gazetecilere, oteldeki alçıpan tavanın çökmesi sonucu olayın yaşandığını belirterek, "10 kişilik hastaneye intikal eden vakamız mevcut. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Takip ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Sevindirici olan şu an itibarıyla hayati tehlikesi olan yok." dedi.

Kars Valisi Türker Öksüz, gazetecilere, Sarıkamış şehitlerini anma törenleri kapsamında Sarıkamış belgeselinin yapılacağı salonda asma tavanın çökmesi sonucu üzücü bir olayın yaşandığını söyledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Öksüz, "Allah'a şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok. Hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Hastaneye getirilen 10 vatandaşımız tedavi ediliyorken, kendi imkanlarıyla gelen vatandaşlarımız da oldu. Ayakta tedavileri yapılıyor. Toplam 32 kişinin hastanede tedavisi yapılıyor. Yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi. 

Sağlık Bakanı Koca'dan yaralananlara ilişkin açıklama:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanının çökmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Otelin tavanının çökmesi sonucu 32 kişinin yaralandığını belirten Koca, "Yaralıların 23'ü ayaktan başvurdu, 9 yaralı ambulanslarla Kars Sarıkamış Devlet Hastanesine nakledildi. Yaralıların genel durumları iyi. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. 

Valilikten yapılan açıklamada ise "Olayda yaralanan 32 vatandaşımızdan 23'ü taburcu edilmiş olup, 9 vatandaşımızın ön müşahede ve tetkik süreci devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

 

AA

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