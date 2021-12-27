Sarıkaya TGC’den istifa etti

Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in konuk olduğu canlı yayında gazeteciye tokat atan Muharrem Sarıkaya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden istifa ettiğini açıkladı.
Sarıkaya, İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir’e tokat attığı görüntüleri sonrasında Ciner Medya Ankara Temsilciliği görevini de bırakmıştı. Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin’le Gaziantep’in kurtuluşunun yıl dönümü sebebiyle Habertürk kanalında bir canlı yayın gerçekleştirmiş; Sarıkaya’nın bu sırada İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat attığı ortaya çıkmıştı. Tokadın ardından yayın devam etmiş, Şahin tepkisiz kalmıştı. Haber Merkezi