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28 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 54

SASKİ ekiplerinden Elbistan'da banyo ve tuvalet sorunununa destek

28 Şubat 2023, Salı 13:33
Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elbistan ilçesinde depremzedelerin banyo ve tuvalet sorununun çözümü için çalışma gerçekleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye ulaşan belediye ekipleri, Elbistan ilçesinde alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

İlçede günde ortalama 25, bugüne kadar ise toplam 450 içme suyu ve kanalizasyon arızasına müdahale eden SASKİ ekipleri, kamu kurumları dahil depremde zarar gören şebeke suyu ve elektik tesisatlarını tamir ediyor.

Ekipler, afetzedelerin tuvalet ve banyo ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışmalar gerçekleştiriyor. Toplu yaşam alanlarında 100'e yakın sabit tuvalet ve konteynerlere su bağlayan SASKİ ekipleri, kanalizasyon şebekelerini de kullanıma hazır hale getirdi.

Günde 20 noktaya tankerlerle su getiren ekipler, oluşturulan 25 banyoya sıcak su temin edecek termosifon koyarak, elektrik ve kullanma suyu tesisatlarını çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, makine parkı, personel ve kurumsal potansiyelleriyle deprem felaketini yaşayan Elbistan'ı yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

Depremin yaralarını hep birlikte saracaklarını vurgulayan Demir, "Bir yandan enkaz kaldırma çalışmalarına devam ederken, diğer yandan altyapı şebekelerini onarıyoruz. Çok büyük bir afet yaşadık. Afet sonrasında anında koordine olup ekipleri bölgeye ulaştıran genel müdürlerimize, daire başkanlarımıza ve çalışmalarını sürdüren tüm personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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