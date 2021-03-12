Sasunyan’ın tahliyesi kesinleşti, Dışişleri Bakanlığı şiddetle kınadı

ABD’de 1982’de Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı öldüren ve ömür boyu hapse mahkum edilen Ermeni katil Sasunyan’ın tahliyesi kesinleşti. Dışişleri Bakanlığı kararı şiddetle kınadığını açıkladı.

Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesinin Sasunyan’ın salıverilmesinin önünü açan kararı, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un kararı temyiz etmeyeceğini açıklaması sonrasında kesinleşti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 1982’de Türkiye’nin Los Angelese Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı öldüren Hampig Sasunyan’ın şartlı tahliye edilecek olmasından “derin hayal kırıklığı” duyduklarını söyledi. Açıklamanın sonunda, “Tekrar Sayın Arıkan’ın ailesine ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndaki meslektaşlarımıza taziyelerimizi sunuyoruz” ifadeleri yer aldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Sasunyan’ın tahliye edilmesi kararını şiddetle kınadığını açıkladı. “ABD yönetiminin tüm aksi yöndeki girişimlerine rağmen kararın değiştirilmediğine” işaret edilen açıklamada, “Bu vahim karar evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışıyla bağdaşmamaktadır” denildi.

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