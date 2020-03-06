Savaş bitmeden göçler bitmez

SIĞINMACILAR İÇİN ÇALIŞAN DERNEKLERDEN DÜNYAYA ÇAĞRI: MÜLTECİLİĞİ DOĞURAN BÜTÜN SEBEPLERİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ YAPILMALI.

HABER: SÜREYYA NUR İŞLER

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BM, AB, NATO ve Üye Ülkeler

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir: “BM, AB, NATO ve bunlara üye olan ülkeler ciddi anlamda bir araya gelerek savaşa sebep olan, mülteciliği doğuran bütün sebeplerin ortadan kaldırılması için çalışmak durumundalar.”

Bu İnsanlık Krizi Hepimizin Sorunu

Av. Abdulhalim Yılmaz: “Sorunun kaynağı olan Suriye savaşını durdurmak gerekiyor. Savaş olduğu müddetçe sorun devam eder. Bu insanlık krizi hepimizin sorunu.” Hepimiz Göçmeniz derneğinden Şenol Karakaş: “AB ile tartışmalarda göçmenler koz olarak görülmemeli.”

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Savaşlar bitmeden göçler bitmez

Sığınmacılarla ilgili çalışan dernekler dünyaya Âcil çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

Suriye Dernekleri Platformu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Sığınmacı Hakları Derneği ve Hepimiz Göçmeniz Platformu, Yunanistan sınırındaki mülteciler için “Yaşama hakkını koruyun, çözüm için harekete geçin” çağrısı yaptı. Toplantı Suriye Dernekleri Platformu Genel Sekreteri Muhamed Akda, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir, Sığınmacı Hakları Derneği’nden Bekir Berat Özipek, Eski milletvekili Ufuk Uras ve Hepimiz Göçmeniz Platformu Başkanı Şenol Karakaş katılımıyla Taksim Hill Otel’de gerçekleşti. “Dünyaya acil çağrı” başlığıyla hazırlanan ortak metni, oyuncu Deniz Türkali okudu.

Göç etmek, kaçmakla suçlanamaz

Suriye Dernekleri Platformu Genel Sekreteri Muhammed Akda, Yunanistan sınırına yığılan Suriyelilerin oranın çok düşük olduğunu ve 9 yıl boyunca yaşama mücadelesi verdiklerini hatırlatarak, “Göç herkesin hakkıdır. İnsanın göç etme arzusu kaçmak olarak nitelendirilmemesi gerekiyor. İnsanın göç etmesi, kendi hayatını idame ettirebilmesi, kendisine ve çocuklarına daha onurlu bir hayat sağlaması amacıyla yürüttüğü mücadelelerden biridir. 2010 yılından bu yana 1 milyondan fazla sivil öldü. Ve buna rağmen mücadele ediyorlar. Bütün bunlara rağmen onları kaçmakla suçladığımızda sokaklara nasıl yansıdığını görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye’nin kontrolü kaybetme tehlikesi var

Avukat Abdulhalim Yılmaz şöyle konuştu: “Bu bir açık kapı politikası değil. Açık kapı şu demek; gelen mültecilere ev sahipliği yapmaktır. Türkiye şuan içinde mültecilere açık kapı politikası uygulamıyor. Türkiye’nin yaptığı ön kapıyı kapatmak, arka kapıyı açmak. Bu sadece Türkiye ile ilgili bir sorun değil. Yunanistan’da aynı şeyi yapıyor ve bu zincir Almanya’ya kadar uzanıyor. Türkiye’nin kontrolü 4 noktada kaybetme tehlikesi var: Mülteci algısı bakımından, eğer sınırı geçemezlerse mülteciler açısından büyük hayal kırıklığı olacak, toplumsal açıdan olumsuz vak’alar olabilir. Maraş’ta Kayseri’de yaşanan olaylar gibi. Yöneticilerin, politikacıların kullandıkları dile biraz daha dikkat etmeleri gerekmektedir. Bir diğer yanı yasa dışı göçü teşvik ettiğini unutmamak lâzım. Bir diğer önemli nokta da bu durum kontrolden çıkarsa Türkiye’de entegrasyon politikalarından bahsederken bunun temeline dinamit konulmuş olacak ve bunu bir kenara itmek zorunda kalacağız. Sınırda biriken mülteci yığınına âcil olarak bir çözüm geliştirilmesi lâzım. Bunun için sorunun kaynağı olan Suriye’deki savaşı durdurmak gerekiyor. Savaş olduğu müddetçe bu sorun devam edecek. Bu insanlık krizi hepimizin sorunu.”

Gözümüzün önünde yeni bir soykırım

Basın metnini okurken duygulu anlar yaşayan Deniz Türkali, metni yarıda bırakarak şöyle konuştu: “Gözümüzün önünde yeni bir soykırım yaşanıyor. 21. yy. soykırımı milyonlarca insan gözümüzün önünde ölüme, açlığa küçücük çocuklar yok olmaya terk ediliyor. Gerçekten artık insanın tahammülü kalmıyor. Çılgın bir dünya halindeyiz ve kimsenin umurunda değil. Ve buna nasıl önlem alınır ne yapılır inşallah bileniniz vardır.” Gözyaşlarını tutamayan Türkali, “Sığınmacılar konusu çok ağır” diyerek salondan ayrıldı.

Kaynak: AA

Bütün ülkeler işbirliği yapmalı

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir, “Tüm uluslar arası sözleşmelere, Avrupa insan hakları ve temel hürriyetlerin korunmasına ilişkin sözleşmelere rağmen Avrupa, bu zamana kadar üzerine düşen yükü almadığını görüyoruz. Bugün gelinen noktada ülkemizde bulunan yaklaşık 4 milyon Suriyeli ve Türkiye’ye gelmek isteyen 2 buçuk milyon İdlibli var. Türkiye’nin katlanmış olduğu bu yükü Avrupa’nın da katlanması gerekiyor. BM’ye ve AB’ye gerekli baskıları yaparak öncelikle bu fiillerin durdurulması ve kapıların açılması için bir araya gelerek işbirliği yapmalarını dâvet ediyoruz. BM, AB, NATO ve bunlara üye olan ülkelerin ciddi anlamda bir araya gelerek savaşa sebep olan, mülteciliği doğuran tüm sebeplerin ortadan kaldırılması için çalışmak durumundalar” dedi.

Göçmenler uluslar arası diplomasinin aracı değildir

Hepimiz göçmeniz derneği platformu adına konuşan Şenol Karakaş, “Suriye’deki askerî süreçlere bağlı olarak devletin politikalarında yaşanan değişikliklerden alınan güçle ırkçıların saldırganlığına sebep oluyor. Göçmenleri apart gibi kullanan, mağdur dilencilermiş gibi suçlayan yaklaşımlar göçmenlere yönelik ırkçılığa katkıda bulunduğunu hepimizin görmesi gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki demokratik bir yöntemle geçiş hakkı tanınsa Türkiye’de ne Suriyeli ne Afganlı ne de Somalili kalacak. Göçmenleri güvensizliğe iten şey bu statükonun belirsizliğidir. İddia edildiğinin tam tersine hayat şartlarının iyileştirilmesine çalışılmalı. Göçmenler uluslar arası diplomasinin bir aracı değildir. AB ile tartışmalarda bir koz olarak görülmemeli” dedi.

Kaynak: AA

“Gelirken soyulduk, dönerken de soyuluyoruz”

Hepimiz göçmeniz platformundan Yıldız Önan, İpsala yakınındaki Karpuzlar Belediyesi’nin geçiş noktalarındaki göçmenlerin durumunu aktararak şöyle konuştu: “Yeni karpuzlar ve İpsala bölgesindeki göçmenler yavaş yavaş geri dönmeye başlamışlardı. Yeni karpuzlar belediyesinin düğün salonunda göçmenler Cuma akşamından beri bekliyorlardı. Eskişehir’den, Hatay’dan Gaziantep’ten birçok şehirden gelmişler. Göçmenlerin çoğunlu Afgan, Irak ve İranlıydı. Suriyeli 1/10 oranındaydı. Göçmenler bu muamelelerden baya bıkmış ve yorulmuşlardı. Bu durumu üç, dört gün yaşadıktan sonra geri dönmeye başlamışlardı.Faslı birkaç göçmenle konuştuğumuzda ‘artık İstanbul’a geri döneceğiz. Belli ki buradan bir yere gidemeyeceğiz. Buraya gelirken soyulduk, şimdi de dönerken soyuluyoruz. Minibüsler kişi başı 100 liradan başlayan fiyatlarla geri götürüyorlar’ dediler.”

Yaşama hakkı her şeyin üzerindedir

Sığınmacı hakları derneği platformundan Bekir Berat Özipek: “Dokunaklı bir sessizlik içindeyiz. Her şey gözlerimizin önünde oluyor, ama âcil ve öncelikli olarak 2 buçuk milyon katliâm riski altında olan insanın hayatta tutmaya çalışmak olmalı. Bu ya görülmüyor ya da sadece Türkiye’nin bir sorunuymuş gibi görülüyor. Sözüm ona özgür dünya gözlerini kapatmaya devam ediyor. Yaşama hakkı her şeyin üzerindedir ve bunu öncelemek gerekir.Türkiye sığınmacıların hapishanesi de olmamalıdır. Gerçekten tarihi trajedik kırılma noktasındayız. Geçmiş kuşakları temize çıkarmaya yetmeyen mazeretler bugün de geçerli değil. Geçmişte yaşanmışlardan ders alması gereken kuşaklar olarak bizim hiç geçerli değil. Şuan en temel insanî talebi ortaklaştırmamız gerekiyor.”

Kaynak: AA

Faşizmin milliyeti yok

Eski milletvekili Ufuk Uras: “Sadece duygusal değil, siyasî ve hukukî bir çaresizlik içindeyim. Sınırsız bir dünya ütopyamız varken dediler ki buna artık gerek yok, küreselleşme geldi sınırlar kalktı. Anladık ki sınırlar sermaye için kalkarken emek hareketleri için kalkmamış. Ve kimse imtiyazlarından vazgeçmiyor. Bizi sıkıştıran bu AB refahını, bağaz rejimi Suriye egemenliğini paylaşmak istemiyor. Bugün BM Cenevre sözleşmesinin çöp tenekesine atıldığını biliyoruz. Devletlerin kendi çıkarından bağımsız, değer merkezli bir siyaset ön plana çıkamıyor. Yunanistan’daki olayları görünce fark ettik ki Türkiye’deki ırkçılarla Yunanistan’daki ırkçılar birbirine çok benziyorlar. Çünkü faşizmin bir milliyeti yok. Devletlerin politikaları nedeniyle mültecileri sorunlu gören yaklaşımlara karşı mücadele etmemiz gerekiyor.”