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14 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

Savaş hali dışında seçim ertelenemez

14 Şubat 2023, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’deki oylamanın ardından 10 ilde olağanüstü hal ilan etmesi normalde 18 Haziran’da yapılması gereken fakat 14 Mayıs’a çekilmesi düşünülen seçimlerin ertelenme olasılığını gündeme taşıdı.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Anayasa’nın 78. maddesine bağlı olarak 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun 5. Maddesi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sadece savaş hali nedeniyle ve ancak bu nedenden kaynaklanan TBMM kararı ile 1 yıl ertelenebileceğini net bir şekilde belirtiyor. Bu da depremin bir savaş olmadığını ileri süren ve bu sebeple de seçimlerin ertelenemeyeceğini belirten birçok hukukçunun temel dayanağını oluşturuyor.

Haber Merkezi

 

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