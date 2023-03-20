Amerika’nın Kızılderili kabilelerinden Muwekma Ohlone üyeleri, depremin ağır hasara yol açtığı Adıyaman’a yardım eli uzattı. Kabile Başkanı Charlene Nijmeh, savaş sonrası gibi bir manzarayla karşılaştığını söyledi.

Bir TIR dolusu yardım ulaştırıldı

Amerika’nın San Francisco Körfez Bölgesi’nde yaşayan Muwekma Ohlone Kızılderili Kabilesi, Adıyaman’daki depremzedeler için seferber oldu. Kabile üyelerinden toplanan paralarla alınan bir TIR dolusu yardım şehre ulaştırıldı. Kabile başkanı Charlene Nijmeh’in eşlik ettiği TIR, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın önüne geldi.

“Felaketten dolayı çok üzgünüm”

Yardımları dağıttıktan sonra açıklama yapan kabile başkanı Charlene Nijmeh, savaş sonrası gibi bir manzarayla karşılaştığını söyledi. Nijmeh, “Sanki burada savaş olmuş ve savaş sonrası gibi bir durum var. Kendimi buraya bağlı hissediyorum çünkü burada iş yapan biriyim. İnsanların yaşadıklarını hissedebiliyorum. Felaketten dolayı çok üzgünüm” diye konuştu.

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“Savaş sonrası gibi”

Amerika’nın Kızılderili kabilelerinden Muwekma Ohlone üyeleri, depremin ağır hasara yol açtığı Adıyaman’a yardım eli uzattı. Kabile Başkanı Charlene Nijmeh, yıkımı “Sanki burada savaş olmuş ve savaş sonrası gibi bir durum var" şeklinde yorumladı.

Amerika’nın Kızılderili kabilelerinden Muwekma Ohlone üyeleri, depremin ağır hasara yol açtığı Adıyaman’a yardım eli uzattı. Kabile Başkanı Charlene Nijmeh, bir TIR dolusu yardımla şehre gelerek depremzedelerle buluştu. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Adıyaman’a çok uzaklardan yardım eli uzandı. Amerika’nın San Francisco Körfez Bölgesi’nde yaşayan Muwekma Ohlone Kızılderili Kabilesi, Adıyaman’daki depremzedeler için seferber oldu. Kabile üyelerinden toplanan paralarla alınan bir TIR dolusu yardım şehre ulaştırıldı. voa Türkçe'nin haberine göre, kabile başkanı Charlene Nijmeh’in eşlik ettiği TIR, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın önüne geldi. Yardım malzemeleri Nijmeh tarafından burada toplanan depremzedelere dağıtıldı. Onlarca kişi, içinde giyim ve kuru gıda malzemeleri bulunan yardım paketlerinden aldı. Aynı zamanda Yeşil Eğitim Vakfı’nın Kurucusu olan Nijmeh, yardım kampanyasından önce yaptığı yazılı açıklamada, depremin etkilerinin uzun vadeli olacağını söyledi. Uluslararası toplumu yardım için teşvik edeceklerini ifade eden Nijmeh, “Yeşil Eğitim Vakfı ve Muwekma Ohlone Kabilesi olarak bizler, Türk halkının bu krizi atlatmasına yardımcı olmak için üzerimize düşeni yapıyor ve tüm küresel toplumu bu krizi hafifletmek için bir araya gelmeye teşvik ediyoruz” dedi.

Savaş sonrası gibi

Yardımları dağıttıktan sonra VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Nijmeh, savaş sonrası gibi bir manzarayla karşılaştığını söyledi. Daha önce tekstil sektörüyle ticaret yapmak için kente geldiğini ifade eden Nijmeh, “Sanki burada savaş olmuş ve savaş sonrası gibi bir durum var. Kendimi buraya bağlı hissediyorum çünkü burada iş yapan biriyim. İnsanlarla konuşuyorum. Hissettiğim duygular yoğun. İnsanların yaşadıklarını hissedebiliyorum. Felaketten dolayı çok üzgünüm. Döndüğümde yardımların sürmesi için çalışacağım” diye konuştu.