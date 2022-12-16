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16 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Savcı cezayı az buldu, kararı temyiz etti

16 Aralık 2022, Cuma 17:00
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasını az bulan savcı, karara itiraz etti.

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İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı

 

Mahkemede, savcı daha önce verdiği mütalaayı tekrarlayarak, İmamoğlu’nun, “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep etti. Savcı, dün; Mahkemenin verdiğin kararın üzerinden 24 saat geçmeden karara itiraz etti.

İstanbul - anka

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