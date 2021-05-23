Savcı neyi bekliyor?

Davutoğlu, Sedat Peker’in iddialarına ilişkin, “Cumhurbaşkanı bir şey söylemeden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’nın soruşturma başlatması gerekiyor. Talimat beklememeli” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KARAR TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın sorularını cevapladı. Peker’in iddialarını değerlendiren Davutoğlu, şöyle devam etti: “Susurluk olayı, bugün yaşananların yanında devede kulak bile değil. Sedat Peker İçişleri Bakanı’nın kendi himayesinde olduğunu, 20 senedir ona yatırım yaptığını söylüyor. Arkasından cinayet iddiası var, marinaya çökme iddiası var. Marinaya çökme iddiası da reddedilmedi, Ağar ‘Ben burayı aldım, ama buraya mafya çökecekti’ diyerek Türkiye’de mafyanın varlığını tescil etti. Biraz uluslar arası basını takip edince, bir eski Başbakan olarak utanç duyuyorum. ‘Bir mafya lideri Türkiye’yi hizaya getiriyor, çökertiyor vs.’ diyorlar. Beni üzen; toplum ve siyasetin refleksini kaybetmesidir. Susurluk’ta hemen bir toplumsal tepki oluşmuştu ve bir sembol haline dönüşmüştü” dedi.

Çözüm; demokratik hukuk devleti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklama yapmamasını eleştiren Davutoğlu, “Şimdi ise bakın kaç gün oldu, halen Cumhurbaşkanı konuşmadı, net bir tavır sergilemedi. Bu refleksin kaybolması kötü. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’nın bir soruşturma başlatması gerekiyor. Cumhurbaşkanı bir şey söylemeden görevi. Şu ana kadar başlatmaması hukuki eksiklik. Birinden talimat beklememesi lâzım” diyen Davutoğlu, Peker’in iddialarının münferit olmadığını söyledi: “Bugün karşı karşıya kaldığımız tablo, sistemin tümünün çürümesi ile ilgili, kangren bir hal alması. Dolayısıyla buna müdahale, tek taraflı müdahale olmaz. Şimdi Soylu’yu konuşuyoruz, ama bugün benim yetki olursa, bütün devletin anatomisini çıkarırdım. Devletin bu konuda bütünüyle yeniden tanzim edilmesi şart. Çözüm; demokratik hukuk devleti” ifadelerini kullandı.

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MEHMET AĞAR YENİDEN YARGILANACAK

İstinaf mahkemesi, Susurluk JİTEM dâvâsında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da bulunduğu sanıklar hakkında beraat kararlarını bozdu. Ağar ve diğer sanıklar yeniden yargılanacak. 5 Nisan’da oy birliği ile alınan karar, bazı avukatlara tebliğ edildi. 19 kişinin 1990’lı yıllarda zorla kaybedilmesi veya keyfi infaz edilmesine ilişkin 19 kişinin yargılandığı dâvâ sanıklar hakkındaki beraat kararı bozuldu. Kararda sanık Ayhan Çarkın aşamalardaki beyanlarının dosya kapsamındaki diğer bildirim ve deliller ile teyit edilip edilmediğinin, bu beyanların maddî olay-olaylar ile uyuşup uyuşmadığının karar yerinde tartışılmamasına dikkat çekildi.