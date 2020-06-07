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8 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Savunamıyorlar

07 Haziran 2020, Pazar 22:36
Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, Anayasa’nın 84. Maddesindeki ‘partilerin kapatılmasına sebep olanların milletvekilliği düşer’ hükmünün 2010 referandumunda kaldırılmasına önayak olan AKP’nin şimdi, üç milletvekillinin bu sıfatının düşmesini sağladığını belirterek, “Geçmişte öyle davranmış olan AK Parti’liler, şimdi yaptıklarını etik olarak savunamıyorlar, ‘biz yargı kararını Meclis’e sunduk, başka bir şey yapmadık’ diyorlar. Fakat o kadar basit değil” ifadelerini kullandı.

Taha Akyol, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun casusluktan değil, gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçundan mahkûm edildiğine işaret ederek, “Mahkûmiyet AYM kararına aykırı olduğu için yeniden AYM’ye Bireysel Başvuru’da bulunmuştu. AYM henüz karar vermedi… İktidar AYM’nin kararını beklemeden milletvekilliğini düşürdü! Eğer Ak Parti’nin ‘yargı kararı’ diye bir ilkesi varsa, dokunulmazlık iddiaları meclise geldiğinde niye “yargı karar versin” dememişti, değil mi?” diye yazdı.

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  • Yahya Evrin

    8.6.2020 01:37:01

    Taha Akyol iyiki varsınız.Bu nasıl sistem ki partilerin,milletvekillerinin kendini savunamadigi yerde secmen kendini savunacak.

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