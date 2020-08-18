Savunma hakkı kısıtlanamaz

Ombudsman’dan İçişleri’ne uyarı: Savunma hakkının hukuka aykırı bir şekilde kısıtlanması, Âdil yargılanma hakkının ihlÂlidir.

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık), Ankara’da bir eylemde gözaltına alınan müvekkiliyle emniyette görüşmesi geciktirilen avukatın başvurusunda, İçişleri Bakanlığı’na tavsiyede bulunulmasına karar verdi. Kararda, “Savunma hakkının hukuka aykırı bir şekilde kısıtlanması durumunda ise adil yargılanma hakkının ihlali söz konusu olacaktır” denildi.

‘Nezaket ilkelerine uygun davranma’ uyarısı

Cumhuriyet’in haberine göre kararda, polise, “nezaket ilkelerine uygun davranma” uyarısında da bulunuldu. Avukat Deniz Can Aydın, 3 Şubat’ta Kızılay’da yapılan bir eylemde gözaltına alınan 19 kişiyle görüşmek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Ancak polisler, gözaltındakilerin üst aramasının yapıldığını belirterek, görüşmeye izin vermedi. Avukat Aydın ise yasa gereği üst araması sırasında da müvekkillerinin yanında bulunabileceklerini kaydetti. Ancak görüşme, saatler sonra gerçekleşti. “Bekletildikleri süre boyunca kolluk personeli tarafından kendilerine karşı kaba tutum ve davranış sergilendiğini ve sandalye dahi olmayan bir yerde ayakta bekletildiklerini, bunların yanında rızaları dışında bu sürecin kolluk personeli tarafından kamera ile kayıt altına alındığını” belirten Aydın, daha sonra Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu.

İçişleri Bakanlığı’na tavsiye kararı

Konuyu inceleyen ve tarafları dinleyen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, başvuruyu kabul ederek, İçişleri Bakanlığı’na “tavsiyede bulunulmasına” karar verdi. Malkoç’un imzasını taşıyan kararda, soruşturma aşamasında, “âdlî kolluk görevlilerinin, müdafinin varlığını öğrendiği ve herhangi bir güvenlik zaafiyeti teşkil etmeyecek her halde, şüpheliden gerekli teyidi alarak, müdafinin soruşturmanın her aşamasında yer almasını ve müvekkilleriyle görüşmesini sağlamak amacıyla gerekli dikkat ve özeni göstererek, mevzuata uygun hareket etmesi gerektiğine” işaret etti. Kararda, “Savunma hakkı, temel insan hakları arasında yer alan hak arama özgürlüğünün etkin bir şekilde kullanılması için vazgeçilmez olup, âdil yargılanma hakkının olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Savunma hakkının hukuka aykırı bir şekilde kısıtlanması durumunda ise âdil yargılanma hakkının ihlali söz konusu olacaktır” denildi.